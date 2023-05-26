МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам пятницы на ослаблении беспокойства инвесторов за итоги переговоров по поводу повышения потолка государственного долга США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,74%, до 7627,2 пункта, французский CAC 40 — на 1,24%, до 7319,18 пункта, немецкий DAX — на 1,2%, до 15983,97 пункта.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждало, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

В четверг президент страны Джо Байден заявил, что дефолта в стране не будет, а переговоры с конгрессом идут вокруг параметров бюджета.

"Сегодняшнее более позитивное настроение, похоже, вызвано оптимизмом относительно того, что мы можем увидеть, как начинает формироваться основа договоренностей по потолку госдолга", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

По итогам недели европейские фондовые индексы показали снижение: FTSE 100 уменьшился на 1,67%, CAC 40 — на 2,3%, DAX — на 1,79%. с