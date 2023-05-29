МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник на европейской сессии немного ослабли в условиях низкого объема торгов, сообщает Reuters. Соглашение об отмене потолка госдолга США поумерило опасения инвесторов, негативно отразившись на котировках активов-убежищ. При этом вероятность дальнейшего повышения процентных ставок США ограничивает спрос на золото.

Золото на рынке спот около 10.13 по Гринвичу снизилось в цене на 0,1%, до 1945,29 доллара, торгуясь вблизи 2-месячных минимумов, достигнутых в пятницу. Фьючерсы на золото на COMEX оставались без изменений, на уровне 1944,80 доллара.

Котировки золота, считающегося активом-убежищем, ослабевают, тогда как мировые фондовые индексы растут на новостях о том, что власти США смогли найти решение проблемы лимита государственных заимствований. Между тем торги проходят вяло, так как рынки в некоторых странах Европы, в том числе Великобритании, и в США закрыты в связи с государственными праздниками.

"Еще несколько дней назад большинство инвесторов ожидали, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений и не будет повышать их в следующем месяце", — сказал Карло Альберто де Каса, аналитик Kinesis Money.

Представленные на прошлой неделе данные изменили это мнение, и теперь участники рынка предполагают, что центральный банк США по итогам заседания 13-14 июня увеличит стоимость заимствований.

В котировках фьючерсов на федеральные фонды в 65,6% оценивается вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов, при этом пик ставок придется на июль и составит 5,317%.

Золото, которое не приносит дохода в виде процентов или дивидендов, как правило, теряет привлекательность для инвесторов при повышении процентных ставок.

Индекс доллара был близок к 60-дневному максимуму, что оказало давление на цены на золото. Укрепление доллара делает этот драгоценный металл более дорогим для держателей других валют.

"Пока котировки остаются выше 1900 долларов (за унцию), я не вижу большого риска дальнейшего снижения… Существует некоторое пространство для снижения, и в худшем случае цены могут опуститься до 1800 долларов, но не ниже, потому что спрос очень устойчивый, но временная коррекция не исключена", — добавил де Каса.

Спот-цены на серебро снизились на 0,4% до 23,21 доллара за унцию, платина подорожала на 0,6% до 1028,44 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 0,3%, до 1427,99 доллара за унцию.