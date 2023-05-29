МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Европейские рынки акций немного снижаются, доходность облигаций еврозоны также просела. В то же время фьючерсы на американские индексы повышаются благодаря оптимизму насчет соглашения о потолке госдолга США, достигнутого на выходных, сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден в воскресенье достиг предварительной договоренности со спикером палаты пре/дставителей Кевином Маккарти касательно повышения потолка госдолга США с текущего уровня 31,4 трлн долларов, что позволит избежать дефолта.

Вероятно, это принесет инвесторам облегчение лишь на короткий период времени, поскольку опасения насчет инфляции и дальнейшего повышения процентных ставок сохраняются.

Азиатские фондовые рынки преимущественно выросли, японский Nikkei подскочил до 33-летнего максимума. Однако китайские индексы снизились после того, как макроданные показали, что прибыль промышленных компаний Китая сократилась.

Общемировой индекс MSCI на момент написания обзора подрос на 0,1%. Торги на европейских биржах начались в плюсе, но затем индексы начали сдавать позиции. Панъевропейский STOXX 600 на момент написания статьи терял 0,2%.

Фьючерсы на индексы США выросли: фьючерсы e-mini на S&P 500 прибавили 0,2%, а e-mini на Nasdaq — 0,3%. Американские и британские рынки сегодня закрыты в связи с праздниками.

Шестимесячные кредитные дефолтные свопы США подешевели, что означает снижение стоимости страхования от риска дефолта США в краткосрочной перспективе. Однако пятилетние свопы подорожали, что указывает на осторожность участников рынка относительно достигнутого соглашения.

Комитет палаты представителей США по регламенту сообщил, что во вторник во второй половине дня проведет заседание для обсуждения законопроекта о потолке долга, который должен быть принят конгрессом до 5 июня.

Если конгресс утвердит соглашение о потолке госдолга, внимание рынка вновь переключится на планы ФРС касательно процентных ставок, считает Сами Чаар, старший экономист Lombard Odier.

"Рост экономики, особенно в США, остается довольно устойчивым, как и инфляция", — отмечает эксперт.

"Мы вернулись к ситуации, при которой ФРС приходится прилагать больше усилий для сдерживания инфляции, и это, очевидно, приведет к некоторому беспокойству на рынках, поскольку ожидание повышения процентных ставок, а не их снижения, оказывает давление на оценки активов", — добавляет Чаар.

Рынки склонны полагать, что ФРС повысит ставки в следующем месяце на 25 базисных пунктов, а потом не будет их менять до конца года.

Индекс цен расходов на личное потребление, — показатель инфляции, которому отдает приоритет ФРС, — в пятницу превзошел оценки. Доходность 2-летних казначейских облигаций США после выхода этих данных достигла максимума более чем за два месяца. Сегодня торги казначейскими облигациями проводиться не будут. Фьючерсы на казначейские облигации США выросли примерно на 0,24% — это говорит о том, что доходность казначейских облигаций США снизится, когда торговля облигациями возобновится.

Доходность гособлигаций еврозоны снизилась, пока рынок ждет данные по инфляции в еврозоне, которые выйдут в среду и четверг. Доходность ключевых 10-летних облигаций Германии сократилась на 10 базисных пунктов до 2,43%.

Индекс доллара США практически неизменен, находится на отметке 104,26, а евро снизился на 0,2% до 1,07105 доллара. Доллар в ходе азиатских торгов на короткий период достиг шестимесячного максимума в паре с иеной.

В Турции лира достигла очередного рекордного минимума к доллару. Реджеп Тайип Эрдоган, чье правление становится все более авторитарным, победил в воскресенье на президентских выборах, вступив в третье десятилетие на этом посту.

Цены на нефть снизились. Фьючерсы на нефть Brent теряют 1%, а на WTI — 0,6%. Золото почти не изменилось в цене, оставаясь у двухмесячных минимумов, достигнутых в пятницу.