МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Дискретные аукционы на Московской бирже смогут проводиться по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам, следует из сообщения торговой площадки. Акции "ФСК-Россети" и "Сегежи" войдут в базу расчета индекса Мосбиржи

"С 5 июня 2023 года дискретные аукционы на Московской бирже смогут проводиться по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам. Сейчас технология дискретных аукционов применяется только к ценным бумагам из базы расчета индекса Мосбиржи (IMOEX)", — говорится в сообщении.

Как отметил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин, технология дискретного аукциона показала себя эффективным инструментом в периоды повышенной волатильности. С одной стороны, она позволяет сгладить резкие всплески ценовых колебаний, успокоить настроения на рынке, с другой стороны, клиенты не теряют возможности корректировать свои позиции, что очень важно в моменты высокой волатильности.

Он также выразил уверенность, что распространение этой технологии на все торгуемые акции и депозитарные расписки повысит удобство работы инвесторов.

С 2013 года дискретный аукцион заменил приостановку торгов на рынке акций в случае существенного изменения цен бумаг. Главное преимущество дискретного аукциона – в период его проведения участники торгов и их клиенты могут подавать заявки на покупку или продажу бумаг, цена которых будет учитываться при возобновлении торгов в обычном режиме, объясняет Мосбиржа.

Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов. После 16.40 мск дискретные аукционы не проводятся.