МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Котировки золота во вторник стабилизировались после падения до самого низкого более чем за два месяца уровня, чему способствовали опасения относительно перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, сообщает Reuters.

Около 09.15 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений, по 1942,64 доллара за унцию. Ранее контракты опустились до минимума с 17 марта, и это повлекло за собой всплеск покупок на падении. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,1%, до 1943,20 доллара.

"В начале европейской сессии на рынок вновь вернулись некоторые покупатели", — сказал Оле Хансен, главный сырьевой стратег-аналитик Saxo Bank. Опасения, связанные с достижением потолка госдолга США, обеспечивали поддержку котировкам ранее, но пересмотр ожиданий относительно процентных ставок ФРС оказывает негативное давление на цены на золото, добавил он.

Участники рынка в настоящий момент учитывают в котировках 56,5%-ю вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки по итогам заседания 13-14 июня.

"ФРС может медлить с сокращением ставок, так как инфляция продолжает вызывать опасения, но ухудшение экономической ситуации рано или поздно приведет к падению стоимости заимствований, что лишит доллар поддержки и поспособствует повышению цен на золото", — говорится в аналитической записке Heraeus.

Спрос на золото обычно снижается при высоких процентных ставках.

Курс доллара держится вблизи 10-недельных максимумов, что делает золото дороже для держателей других валют.

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что у него хорошее предчувствие в отношении перспектив принятия конгрессом соглашения о повышении потолка госдолга. Между тем несколько крайне правых республиканских законодателей заявили, что они будут выступать против сделки. Это говорит о том, что сохраняются некоторые риски, тогда как потолок госдолга может быть достигнут через несколько дней.

"Мы наблюдаем, как держатели ETF используют недавний откат цен для увеличения длиной позиции, и это говорит о том, что в краткосрочной перспективе котировки могут испытать трудности, тогда как в более долгосрочной перспективе они могут получить поддержку", — сказал Хансен.

Спот-цены на серебро снизились на 0,2% до 23,15 доллара за унцию, платина выросла в цене на 0,3% до 1027,48 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,9% до 1427,55 доллара за унцию.