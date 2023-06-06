МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник опускаются после выхода статистики из еврозоны и на фоне ослабления сырьевых цен, свидетельствуют данные торгов. Глава ЕЦБ отметила замедление роста в еврозоне

По состоянию на 13.22 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,25% — до 7 581,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 7 181,62 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 15 940,55 пункта.

Трейдеры обращают внимание на макростатистику. Объем розничных продаж в еврозоне в апреле к марту не изменился, хотя аналитики ожидали роста на 0,2%. В годовом исчислении показатель уменьшился на 2,6%, эксперты прогнозировали снижение на 3%. А объем промышленных заказов в Германии в апреле опустился на 0,4% в месячном выражении при прогнозе роста на 3%.

Также давление на рынок оказывает снижение цен на нефть. Котировки нефти падают на 1,7%, в результате чего дешевеют акции энергетических компаний региона. Бумаги Shell и Equinor теряют в стоимости 2%, TotalEnergies и BP — 1,7%.