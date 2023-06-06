МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник снижаются на фоне сомнений в устойчивости экономического роста. Как сообщает Reuters, слабые данные США и медвежьи технические сигналы подстегнули продажи.

Около 09.30 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,7%, до 8281 доллара за тонну. В понедельник медь выросла в цене на 1,2%.

"Слабые данные США, опубликованные в понедельник, сигнализируют о том, что в стране проявились некоторые признаки ухудшения экономической ситуации", — отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

"Если при принятии инвестиционных решений в центре вашего внимания находятся макроэкономические факторы, то сейчас вы, вероятно, занимаете выжидательную позицию, или же держите небольшую короткую позицию", — добавил он.

Согласно данным, опубликованным в понедельник, активность в секторе услуг США в мае практически не выросла на фоне замедления притока новых заказов, подтолкнувшего индекс закупочных цен до трехлетнего минимума.

Спекулятивные инвесторы, ставящие на снижение, вновь захватили первенство на рынке после того, как котировкам меди на LME в последние два дня не удалось пробить вверх ключевой технический уровень — скользящую среднюю за 200 дней, добавил он.

"Пока медь торгуется ниже этого уровня, наблюдаемое нами восстановление цен является слабым отскоком в рамках нисходящего тренда", — сказал Хансен.

Цены на медь в Шанхае ненадолго поднялись до самого высокого уровня почти за четыре недели, чему отчасти способствовали надежды на дальнейшие меры стимулирования экономики Китая, которые могут обеспечить поддержку спросу на металлы.

Наиболее активно торгующиеся июльские контракты на медь на SHFE затем утратили часть завоеванных позиций и закрылись ростом на 0,7%, по 66 450 юаней за тонну.

Некоторые инвесторы скептически оценивают перспективы экономики Китая. Волна оптимизма, возникшая ранее в этом году, завершилась разочарованием, так как спрос в стране не смог продемонстрировать сильного восстановления, отметил Хансен.

Алюминий на LME упал на 1%, до 2221 доллара за тонну, никель вырос на 1,4%, до 21 195 долларов, цинк повысился на 0,3%, до 2295,50 доллара, а свинец прибавил 0,3%, до 2033 доллара. Олово торговалось с повышением на 0,9%, по 25 795 долларов.