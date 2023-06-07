МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в среду снижаются после выхода макростатистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП еврозоны в текущем году

По состоянию на 12.17 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,03% — до 7 625,92 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 7 174,33 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 15 917,75 пункта.

Давление на рынки оказывает негативная промышленная статистика из Германии. Объем промышленного производства в стране в апреле увеличился на 0,3% в месячном выражении после снижения в марте на 2,1%. Эксперты прогнозировали рост на 0,6%.

В то же время акции испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, дорожают на 5,9% после выхода финотчета. Чистая прибыль компании в первом квартале 2023-2024 фингода выросла в 1,5 раза и составила 1,172 миллиарда евро. Объем продаж за отчетный период увеличился на 12,9% — до 7,611 миллиарда евро.