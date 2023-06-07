МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Цены на медь в среду подскочили к почти 4-недельному максимуму на фоне надежд на то, что Китай введет дополнительные стимулирующие меры, сообщает Reuters.

Около 10.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили в цене 0,7%, до 8400,50 доллара за тонну. Ранее в ходе сессии котировки подскочили к максимуму с 11 мая 8418 долларов за тонну.

"Драйвером роста котировок, судя по всему, является смутная надежда на то, что Китай введет дополнительные меры стимулирования экономики", — отметил Дэн Смит из Amalgamated Metal Trading.

Надежды на дополнительное стимулирование экономики Китая усилились на фоне данных, указавших на более значительное, чем ожидалось, сокращение экспорта из страны в мае, а также на дальнейшее снижение импорта. Эти данные говорят о мрачных перспективах мирового спроса.

Между тем государственные СМИ Китая в среду предупредили, что прежде, чем влияние стимулирующих мер на строительный сектор станет ощутимым, пройдет еще некоторое время.

По словам Смита, спрос на медь демонстрирует намного более позитивную динамику, чем на другие металлы. Тем не менее импорт меди в Китай в мае сократился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Импорт меди снизился, однако это частично обусловлено ростом производства этого металла в Китае, а не низким спросом", — добавил он.

"Производители медной проволоки и кабелей получают большое число заказов от правительства в рамках расширения электроэнергетической системы", — подчеркнул Смит.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME выросли в цене на 0,3%, до 2217,50 доллара за тонну, цинк подскочил на 2,8%, до 2383,50 доллара за тонну, свинец вырос в цене на 0,6%, до 2038 долларов за тонну, никель подорожал на 1%, до 21 170 долларов за тонну, а котировки олова повысились на 0,4%, до 25 730 долларов за тонну.