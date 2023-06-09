МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в пятницу снизились примерно на 3% на ожиданиях более активного, чем предполагалось ранее, снижения спроса в следующие две недели. При этом благоприятные погодные условия, сохраняющиеся с начала года, способствовали падению исторической волатильности фьючерсов до 13-месячного минимума, передает Reuters.

Значительное понижательное давление на спрос на природный газ в США в последние недели оказывает низкий объем поставок газа на экспортные СПГ-терминалы из-за плановых ремонтно-технических работ.

Падение цен в пятницу произошло, несмотря на уменьшение добычи газа в США, скачок цен на газ на мировом рынке, почти рекордные темпы экспорта в Мексику и увеличение выработки электроэнергии с использованием газа на фоне сокращения ветряной и солнечной генерации.

Солнечная энергогенерация в США на текущей неделе обеспечивала лишь 4% от общей генерации электроэнергии, тогда как в мае в среднем на нее приходилось 5%, согласно федеральным данным. Ветряная энергогенерация при этом на текущей неделе составила 5% от общей против недавно достигнутого максимума 12% на неделе 6-12 мая.

Таким образом производители электроэнергии были вынуждены увеличить выработку за счет природного газа, и его доля составила 45% по сравнению с примерно 40% в последние несколько недель.

Июльские фьючерсы на природный газ на NYMEX около 14.41 по Гринвичу торговались с понижением на 7,3 цента, или 3,1%, по 2,279 доллара за млн БТЕ. В четверг контракты закрылись ростом пятый день подряд, достигнув самой высокой цены закрытия с 24 мая.

По итогам недели ближайшие фьючерсы выросли на 5% после падения менее чем на 1% по итогам предыдущей недели.

На мировом рынке цены на газ по-прежнему демонстрировали волатильность. Так, в пятницу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF подскочили в цене на 20%, примерно до 10 долларов за млн БТЕ, тогда как 6 июня они продемонстрировали падение на 13% и выросли на 25% 5 июня.

За истекший период 2023 года цены на газ с поставкой из терминала TTF и азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) упали более чем на 55%.

На прошлой неделе цены в Европе опустились до 25-месячного минимума примерно в 7 долларов за млн БТЕ, а котировки JKM держались вблизи 24-месячного минимума примерно в 9 долларов в пятницу.

По данным Refinitiv, среднее производство газа в США за истекший период июня составит около 102,1 млрд кубических футов в день против рекордного уровня мая 102,5 млрд кубических футов в день.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может снизиться до 94,4 млрд кубических футов в день с 95,6 млрд кубических футов в день на текущей неделе, ожидают в Refinitiv. Однако через две недели он подскочит до 98,6 млрд кубических футов в день, так как повышение температур воздуха будет способствовать более активному использованию кондиционеров.

Экспорт газа в Мексику вырос в среднем до 6,7 млрд кубических футов в день за истекший период июня. В мае показатель составил 6,2 млрд кубических футов в день. В июне 2021 года был достигнут рекордный показатель в 6,7 млрд кубических футов в день.

В июне поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США сократились до 11,9 млрд кубических футов в день против 13,0 млрд кубических футов в день в мае. В апреле показатель достиг рекордных 14,0 млрд кубических футов в день. Падение показателя связано с техническим обслуживанием нескольких объектов, включая Sabine Pass в Луизиане.