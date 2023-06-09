МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть стабилизировались в пятницу и могут завершить неделю без изменений.

Около 15.45 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 28 центов, или 0,4%, до 76,24 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 15 центов, или 0,2%, до 71,44 доллара.

"Динамика котировок в четверг указывает на то, насколько уязвима нефть, — сказал аналитик UBS Джованни Стауново. — Сокращение добычи Саудовской Аравией немного повысило цены, затем разговоры о возможном возвращении иранской нефти спровоцировали сильное падение. Удерживающие длинные позиции инвесторы, вероятно, будут воздерживаться от активных действий, пока не будет очевидным более сильное сокращение запасов нефти".

"Важно то, что, несмотря на изменения добычи, нефть продолжает торговаться ниже 80 долларов за баррель, и это, безусловно, должно сильно разочаровать Саудовскую Аравию", — отметил стратег-аналитик OANDA Крейг Эрлам.

"Дальнейшее развитие событий будет зависеть от данных по инфляции и решений центральных банков по процентным ставкам в следующие несколько недель", — добавил он.