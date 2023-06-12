МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в понедельник демонстрируют рост, пока рынки пребывают в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1,5 процента

По состоянию на 11.25 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,29% — до 7 584,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 7 266,73 пункта, немецкий DAX — на 0,97%, до 16 104,75 пункта.

Трейдеры пребывают в ожидании заседания ЕЦБ, которое запланировано на 15 июня. Ожидается, что регулятор может повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 3,75% годовых.

"Оценки европейских акций привлекательны по сравнению с американскими, поэтому, когда экономическая неопределенность рассеется, есть причины отдать предпочтение этому региону в долгосрочной перспективе", — комментирует агентству Блумберг глава отдела рыночного анализа Brewin Dolphin Джанет Муэй (Janet Mui).