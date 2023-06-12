МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в понедельник демонстрируют рост, пока рынки пребывают в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.25 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,29% — до 7 584,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 7 266,73 пункта, немецкий DAX — на 0,97%, до 16 104,75 пункта.
Трейдеры пребывают в ожидании заседания ЕЦБ, которое запланировано на 15 июня. Ожидается, что регулятор может повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 3,75% годовых.
"Оценки европейских акций привлекательны по сравнению с американскими, поэтому, когда экономическая неопределенность рассеется, есть причины отдать предпочтение этому региону в долгосрочной перспективе", — комментирует агентству Блумберг глава отдела рыночного анализа Brewin Dolphin Джанет Муэй (Janet Mui).