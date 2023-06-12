МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Цены на природный газ в пятницу на NYMEX снизились примерно на 4% на прогнозах более низкого, чем ожидалось, спроса в течение двух следующих недель. Между тем показатель исторический волатильности фьючерсов на природный газ упал к 13-месячному минимуму на фоне мягкой погоды, передает Reuters.

В последние недели спрос на природный газ в США находится под давлением в связи с регламентными работами на некоторых СПГ-терминалах и трубопроводах.

В пятницу цены снизились, несмотря на сокращение добычи природного газа в США, рост мировых цен и почти рекордных объемов экспорта в Мексику. Кроме того, спрос на природный газ со стороны электростанций в США увеличился в связи с сокращением солнечной и ветровой электрогенерации на фоне лесных пожаров в Канаде.

Объемы солнечной электрогенерации в США на прошлой неделе упали до лишь 4% от совокупного объема, тогда как в предыдущие 30 дней их доля составляла в среднем 5%, согласно федеральным данным. Между тем объемы ветровой электрогенерации на прошлой неделе упали до 5%, тогда как на неделе 6-12 мая они достигли максимума 12%. В результате доля газовой электрогенерации подскочила до 45% против 40% в последние недели.

Июльские фьючерсы на природный газ в пятницу на NYMEX завершили торги с понижением на 9,8 цента, или 4,2%, до 2,254 доллара за млн БТЕ. В четверг котировки выросли пятую сессию подряд и закрылись на максимуме с 24 мая.

Ближайшие фьючерсы на природный газ по итогам прошлой недели выросли примерно на 4%. По итогам предыдущей недели природный газ подешевел менее чем на 1%.

На фоне мягкой погоды индекс исторической 30-дневной волатильности цен на природный газ упал до 62,2%, что является минимумом с мая 2022 года. В феврале 2022 года индекс достиг рекордного максимума, а в июне 1991 года — рекордного минимума 7,3%. За истекший период этого года индекс в среднем составил 89,4%. В 2022 году он достиг внутригодового максимума 92,8%, а среднее 5-летнее значение составляет 57,9%.

Между тем мировые цены на природный газ по-прежнему волатильны. В ходе сессии пятницы европейские маркерные фьючерсы на природный газ подскочили на 24%, до примерно 10 долларов за млн БТЕ, тогда как 6 июня они упали примерно на 13%, а 5 июня выросли на 25%. За истекший период этого года цены на природный газ в Европе и Азии упали более чем на 55%. На прошлой неделе фьючерсы на природный газ в Европе упали к 25-месячному минимуму около 7 долларов за млн БТЕ, а в Азии в пятницу они упали к 24-месячному минимуму около 9 долларов за млн БТЕ.

По данным Refinitiv, среднее производство газа в США за истекший период июня составило около 102,1 млрд кубических футов в день против рекордного уровня мая 102,5 млрд кубических футов в день.

На фоне мягкой погоды спрос на газ в США, включая экспорт, на этой неделе может снизиться до 94,4 млрд кубических футов в день с 95,6 млрд кубических футов в день на прошлой неделе, ожидают в Refinitiv. Однако через две недели он подскочит до 98,6 млрд кубических футов в день, так как повышение температур воздуха будет способствовать более активному использованию кондиционеров.

Экспорт газа в Мексику вырос в среднем до 6,7 млрд кубических футов в день за истекший период июня. В мае показатель составил 6,2 млрд кубических футов в день.

В июне поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США сократились до 11,9 млрд кубических футов в день против 13,0 млрд кубических футов в день в мае. В апреле показатель достиг рекордных 14,0 млрд кубических футов в день. Падение показателя связано с техническим обслуживанием нескольких объектов, включая Sabine Pass в Луизиане.