МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Котировки меди в понедельник снижаются, передает Reuters. Инвесторы сомневаются в устойчивости спроса в Китае и ожидают публикации экономических данных этой страны. Кроме того, на рынке ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам. Между тем снижение доллара ограничивает потенциал падения котировок меди.

Около 10.24 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,4%, до 8334 долларов за тонну. В пятницу котировки достигли 30-дневного максимума 8451 доллара за тонну на фоне оптимизма относительно стимулирования экономики Китая.

По словам трейдеров, рост цен с 24 мая, когда котировки достигли 6-месячного минимума, в основном был обусловлен закрытием коротких позиций.

По словам Аластера Мунро из Marex, в центре внимания рынка будут находиться данные Китая по денежной массе. Кроме того, по словам эксперта, инвесторы будут пристально следить за ставкой, по которой Народный банк Китая пролонгирует партию среднесрочных кредитов на сумму 200 млрд юаней (28,00 млрд долларов). Их срок погашения наступает в четверг.

"Цены на цветные металлы будут находиться под давлением. Я не думаю, что цены на медь или алюминий будут расти в условиях высоких процентных ставок", — отметил Мунро.

Ослабление доллара делает номинированные в долларах сырьевые товары дешевле для держателей иных валют, что может укрепить спрос и поддержать цены.

Во вторник начнется двухдневное заседание ФРС. Кроме того, рынок будет ждать майских данных США по инфляции. На этой неделе также состоятся заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии.

Между тем котировки цветных металлов также будут зависеть от данных КНР по общему объему финансирования системы социального обеспечения, по новым займам в юанях, инвестициям, промышленному производству, инвестициям в развитие городской инфраструктуры и ценам на недвижимость.

Сокращение запасов на складах, сертифицированных SHFE, также окажет небольшую поддержку меди.

Тем не менее ослабление опасений относительно доступности меди на LME расширило дисконт, с которым металл торгуется на рынке спот по сравнению с трехмесячными контрактами, до 25 долларов за тонну, тогда как на прошлой неделе он был близок к нулю.

Котировки алюминия на LME снизились на 1,5%, до 2234 долларов за тонну. Цинк подешевел на 1,3%, до 2372 долларов за тонну, свинец прибавил 1%, до 2077 долларов за тонну. Олово снизилось в цене на 2,3%, до 25 900 долларов за тонну, а никель подорожал на 0,8%, до 21 355 долларов за тонну.