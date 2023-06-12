МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Немецкий индекс DAX сегодня возглавил рост среди европейских фондовых индикаторов, чему способствовали акции Adidas, сообщило агентство Reuters. Основное внимание инвесторов между тем сосредоточено на заседаниях центральных банков, запланированных на эту неделю.

Панъевропейский индекс STOXX 600 закрылся с ростом на 0,2%, а DAX поднялся на 0,9%.

Акции немецкого производителя спортивной одежды Adidas подскочили на 5,5% и возглавили рост в составе DAX после того, как Bernstein повысил их рейтинг с "наравне с рынком" до "выше рынка". Брокер ожидает, что такие факторы, как возвращение влиятельных китайских блогеров и знаменитостей и переход Лионеля Месси в "Интер Майами", "приведут к увеличению доли Adidas на рынке США".

Акции ведущих производителей предметов роскоши — LVMH и Hermes — поднялись на 1,8% и 3% соответственно, оказав дополнительную поддержку STOXX 600.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1%, FTSE 250 — на 0,5%.

На этой неделе запланированы заседания Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Японии.

Ожидается, что ФРС, которая завершит двухдневное заседание в среду, сохранит ставки на прежнем уровне, а ЕЦБ, по прогнозам, в четверг повысит процентные ставки еще на четверть процентного пункта, чтобы усмирить стойкую инфляцию.

Индекс STOXX 600 начал год с более сильных позиций по сравнению с американским индексом S&P 500, но во 2-м квартале утратил импульс из-за того, что предпочтение отдавалось акциям, ориентированным на рост, а не на стоимость.

Акции UBS подорожали на 0,8% после завершения экстренного поглощения банка Credit Suisse.

Акции итальянской вещательной компании MFE-MEDIAFOREUROPE NV выросли на 5,9% после того, как в возрасте 86 лет скончался ее основатель и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Бумаги Novartis прибавили 0,7% после того, как она сообщила, что договорилась о приобретении базирующейся в Сиэтле биотехнологической компании Chinook Therapeutics за сумму до 3,5 млрд долларов.