МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Во вторник золото торгуется с повышением на фоне ослабления доллара. Однако цены колеблются в узком диапазоне, поскольку трейдеры ждут данных США по инфляции и решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам, сообщает Reuters.

К 06.49 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1961,79 доллара за унцию. На COMEX фьючерсы на золото торговались с повышением на 0,3%, по 1975,90 доллара за унцию.

Индекс доллара снизился на 0,3%, делая золото, цены на которое выражаются в американской валюте, более доступным для держателей других валют.

"Рынок ждет индекса потребительских цен (CPI) США и заседания ФРС, от которых будет зависеть траектория цен на золото. (Тем не менее) независимо от решения центрального банка США рынку золота будет сложно конкурировать с другими классами активов ввиду нехватки катализаторов", — считает Майкл Лэнгфорд, директор AirGuide.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют, что годовая инфляция в США в мае составила 4,1% против 4,9% в апреле. При этом в мае, как ожидается, индекс CPI вырос на 0,2% после повышения на 0,4% в прошлом месяце.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но повышение процентных ставок для торможения инфляции в целом негативно отражается на привлекательности этого металла для инвесторов.

Трейдеры видят 75,8%-ю вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений. Вероятность же их повышения на 25 базисных пунктов оценивается как 24,2%, согласно рассчитываемому CME индикатору FedWatch.

"Физический спрос на золото ослабевает в Китае вследствие замедления роста экономики и сезонных факторов", — говорится в аналитической записке ANZ.

Народный банк Китая во вторник понизил ставку краткосрочных заимствований в стремлении поддержать восстановление экономики после пандемии COVID-19.

Серебро на рынке спот торговалось с повышением на 0,4%, по 24,152 доллара за унцию, платина выросла в цене на 0,3%, до 993,39 доллара, а палладий прибавил 0,8%, до 1360,85 доллара.

В ANZ ожидают, что цены на платину устремятся к 1150 долларам, а палладий будет торговаться вблизи 1420 долларов к концу 2023 года.