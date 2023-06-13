МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы во вторник торгуются разнонаправленно, пока рынки ждут ряда заседаний мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов. Евро дорожает к доллару после выхода статистики в Германии

По состоянию на 13.06 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,07% — до 7 564,6 пункта, французский CAC 40 растет на 0,03%, до 7 252,56 пункта, немецкий DAX увеличивается на 0,16%, до 16 124,25 пункта.

Инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое запланировано на эту среду. Ожидается, что регулятор может повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 3,75% годовых.

Также рынки пребывают в ожидании очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 13-14 июня. По данным CME Group, 79,2% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки ФРС в июне на текущем уровне в 5-5,25% годовых.