МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы во вторник ускорили подъем после того, как макроданные показали, что инфляция потребительских цен в США в мае росла умеренными темпами. Как сообщает Reuters, это укрепило надежды на то, что ФРС в среду оставит процентные ставки без изменений.

Как показали данные Министерства труда США, общий и базовый индексы потребительских цен (CPI) в мае в месячном выражении повысились на 0,1% и 0,4% соответственно. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали рост индексов на 0,2% и 0,4%.

В годовом сравнении общий индекс CPI вырос на 4% против ожидавшихся 4,1%, а базовый индекс — на 5,3%, на уровне ожиданий.

Надежды на паузу в повышении процентных ставок ФРС после выхода этих макроданных укрепились.

На момент написания заметки фьючерсы e-mini на DJIA выросли на 24 пункта, или 0,07%, фьючерсы e-mini на S&P 500 добавили 11,25 пункта, или 0,26%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 89,75 пункта, или 0,61%.