МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут во вторник после публикации данных о росте потребительских цен в стране, свидетельствуют данные торгов. СМИ: США решили нажиться на Польше

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,47%, до 34 244,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 13 531,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 4 361,01 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам мая замедлилась до 4% с 4,9% месяцем ранее, прогнозировался уровень в 4,1%. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с марта 2021 года. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,1% при ожидаемом увеличении на 0,2%.

Аналитики рассматривают эти данные как сигнал о смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Итоги заседания регулятора будут опубликованы в среду, по данным CME Group, 96,5% опрошенных ждут сохранения ставки на текущем уровне в 5-5,25%, остальные ждут ее повышения до 5,25-5,5%.

"Данные о потребительских ценах ясно показали, что ФРС нужно взять летний отпуск в вопросах, касающихся денежно-кредитной политики. Проще говоря, похоже, что ФРС предстоит меньше работы, поскольку инфляция начинает успокаиваться", — цитирует портал MarketWatch аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam).