МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций во вторник ощутимо вырос и обновил максимум с апреля прошлого года на слабом рубле и возврате спроса на акции, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Фондовые индексы Европы выросли после выхода данных по Германии

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,82%, до 2757,28 пункта — максимума с апреля прошлого года, долларовый РТС снизился на 0,16%, до 1030,64 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1,6 рубля, до 84,24 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК НАШЕЛ ОПОРУ

Российский рынок акций во вторник ощутимо вырос на фоне возврата спроса в условиях ослабления рубля против доллара.

"Сказался как отложенный спрос с минувшей пятницы, когда инвесторы не спешили с торговыми действиями перед длинными выходными, так и заметное ослабление рубля, сыгравшее на руку бумагам экспортеров. Поддержал общее движение позитивный общий рыночный фон. Темпы роста потребительских цен в США в мае снизились до 4% с 4,9% в апреле. Аналитики прогнозировали сокращение ИПЦ до 4,1%. Мировые площадки отреагировали сдержанным ростом на выход статистики", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.59 мск росла на 3,7% до 74,5 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы повышались 0,3-0,8%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,3% до 103,3 пункта, что сигнализирует о аппетите к риску на глобальных площадках.

В лидерах роста цены на Московской бирже – бумаги Fix Price (+6,3%), ДВМП (+4,4%), ММК (+3,7%), НЛМК (+3,5%). Упали бумаги Qiwi (-1,3%), HeadHunter (-3,1%), VK (-1,1%), ЦИАН (-1,4%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи во вторник обновил годовой максимум и таким образом подтвердил среднесрочный восходящий тренд, в рамках которого продолжится его рост в сторону отметки 2800 пунктов, ожидает Евгений Линчик из УК "Первая".

Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 июня – 2700-2800 пунктов, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с апреля прошлого года, продолжая жить корпоративными историями, и на этой неделе такие истории могут пополниться новостями с Петербургского международного экономического форума, который стартует в среду, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".