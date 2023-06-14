МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром немного растет, пока рынки ждут публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Нефть продолжает дорожать за счет позитива со стороны спроса

По состоянию на 8.09 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 2,9 доллара, или на 0,15%, до 1 961,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,32% — до 23,898 доллара за унцию.

Трейдеры ждут заседания Федрезерва США, итоги которого будут опубликованы вечером. По данным CME Group, почти 89,6% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне 5-5,25% годовых, а 10,4% прогнозируют ее повышение до 5,25-5,5%.

Золото чувствительно к монетарной политике в США. Она отражается на курсе доллара, который, в свою очередь, влияет на котировки драгоценного металла, как непосредственно, так и за счёт колебаний доходности американских гособлигаций. В частности, удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот. Крепкий доллар также увеличивает популярность американских ценных долговых бумаг как альтернативы золоту в качестве "надёжных" активов.