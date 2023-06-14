Стоимость золота немного растет в преддверии публикации итогов заседания ФРС США
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром немного растет, пока рынки ждут публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 2,9 доллара, или на 0,15%, до 1 961,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,32% — до 23,898 доллара за унцию.
Трейдеры ждут заседания Федрезерва США, итоги которого будут опубликованы вечером. По данным CME Group, почти 89,6% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне 5-5,25% годовых, а 10,4% прогнозируют ее повышение до 5,25-5,5%.
Золото чувствительно к монетарной политике в США. Она отражается на курсе доллара, который, в свою очередь, влияет на котировки драгоценного металла, как непосредственно, так и за счёт колебаний доходности американских гособлигаций. В частности, удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот. Крепкий доллар также увеличивает популярность американских ценных долговых бумаг как альтернативы золоту в качестве "надёжных" активов.
https://1prime.ru/Financial_market/20230614/840819774.html