МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Британский фунт вырос против доллара США в среду, когда данные показали, что экономика Великобритании немного выросла, хотя у трейдеров сохранялась нервозность после того, как предыдущие данные подали сигнал об устойчивости инфляции, передает Reuters.

По состоянию на 09.27 по Гринвичу пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,2%, а пара евро/фунт снизилась до 0,8549.

В среду Национальное бюро статистики сообщило, что валовой внутренний продукт в апреле при поддержке розничной торговли и кинематографа вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, указав на замедление роста, а не на рецессию. Однако в обрабатывающей промышленности и в строительстве наблюдался спад.

"Это неплохие цифры. Это благоприятная новость, если сравнивать с тем, что было в конце прошлого года, учитывая энергетический кризис, когда перспективы экономики Великобритании казались крайне неблагоприятными", — отмечает Франческо Песоле, валютный стратег-аналитик ING,

Однако данные по ВВП по-прежнему омрачаются данными по зарплате, вышедшими во вторник, "который явно указывают на тревожную ситуацию с инфялцией, которая совсем не замедляется", добавляет он.

Заработные платы без учета премий в феврале-апреле выросли на 7,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это самый сильный рост в истории наблюдений за исключением периода пандемии Сovid-19. Это побудило трейдеров наращивать ставки на то, сколько раз Банку Англии следует повысить ставки в текущем цикле ужесточения.

Согласно данным денежного рынка, вероятность повышения ключевой процентной ставки Банка Англии на 25 базисных пунктов на заседании, ожидаемом на следующей неделе, составляет 79%, а на 50 базисных пунктов — 21%. Таким образом ключевая ставка, составляющая сейчас 4,5%, может достичь 5,7% к концу 2023 года.

Начиная с конца 2021 года Банк Англии повысил ставку уже 12 раз с уровня 0,1%, чтобы успокоить инфляцию.

Эндрю Бейли, управляющий Банка Англии, сказал, что данные по инфляции указывают на "очень напряженный рынок труда", а инфляция замедляется не так быстро, как надеялся центральный банк.

Доходность краткосрочных гособлигаций Великобритании повысилась до самого высокого уровня за 15 лет после открытия в среду, при этом рынок ипотеки уже демонстрирует признаки стресса за последние недели.

Следующим важным индикатором инфляции в Великобритании будет индекс потребительских цен (CPI), который будет опубликован 21 июня, за один день до заседания Банка Англии.

Последние события указывают на другую позицию Федеральной резервной системы, которая, как широко ожидается, оставит процентные ставки без изменений позднее в среду, что будет впервые с марта 2022 года.