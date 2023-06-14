Цены на нефть перешли к снижению в среду вечером после выхода данных о запасах в США
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером перешли в минус после выхода данных о росте коммерческих и снижении стратегических запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.55 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% — до 74,21 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 69,32 доллара. До выхода статистики нефть дорожала примерно на 0,6%.
Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 9 июня увеличились сразу на 7,9 миллиона баррелей, или 1,7%, — до 467,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов — на 0,5 миллиона баррелей.
В то же время стратегические запасы снизились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, — до 351,7 миллиона баррелей, что стало минимумом с недели, завершившейся 26 августа 1983 года, когда он составлял 349 миллионов баррелей нефти. Запасы дистиллятов и бензина выросли за неделю сильнее ожиданий, а добыча осталась на уровне предыдущей недели в 12,4 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/Financial_market/20230614/840827353.html