МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером перешли в минус после выхода данных о росте коммерческих и снижении стратегических запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Индия скоро обгонит Китай по потреблению нефти, заявил глава МЭА

По состоянию на 17.55 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% — до 74,21 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 69,32 доллара. До выхода статистики нефть дорожала примерно на 0,6%.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 9 июня увеличились сразу на 7,9 миллиона баррелей, или 1,7%, — до 467,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов — на 0,5 миллиона баррелей.

В то же время стратегические запасы снизились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, — до 351,7 миллиона баррелей, что стало минимумом с недели, завершившейся 26 августа 1983 года, когда он составлял 349 миллионов баррелей нефти. Запасы дистиллятов и бензина выросли за неделю сильнее ожиданий, а добыча осталась на уровне предыдущей недели в 12,4 миллиона баррелей в день.