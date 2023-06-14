МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Доллар США в среду упал до четырехнедельных минимумов после того, как данные по ценам производителей заставили инвесторов укрепиться во мнении, что Федеральная резервная система по итогам заседания в среду сделает паузу в ужесточении денежно-кредитной политики.

Тем временем китайский юань упал до минимума за более чем шесть месяцев против доллара США после того, как во вторник Народный банк Китая понизил процентные ставки, причем трейдеры ожидают дальнейшего смягчения его политики с целью поддержки застопорившегося экономического восстановления.

Широко ожидается, что ФРС в среду не станет вносить в целевой диапазон ставки по федеральным фондам, составляющий 5,0%-5,25%. Котировки фьючерсов на ставки ФРС учитывают более чем 60%-ную вероятность повышения на 25 базисных пунктов в июле.

Индекс доллара США, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из шести других основных валют, на момент написания статьи упал на 0,5%, до 102,79, после падения до минимума с 21 мая на отметке 102,78.

"Исходя из котировок фьючерсов на январь 2024 года, ставка по федеральным фондам должна составлять 5,10%. Таким образом, рынок полагает, что ФРС завершила повышение процентных ставок. Я думаю, что центральному банку будет трудно убедить рынок в обратном", — заявил Марк Чендлер, главный рыночный стратег-аналитик Bannockburn Forex.

Ожидания паузы в повышении ставок получили поддержку после того, как официальные данные в среду показали, что цены производителей в США в мае упали более существенно, чем ожидалось, а их годовой рост был минимальным за примерно два с половиной года.

Согласно опубликованным во вторник официальным данным, индекс потребительских цен (CPI) в США в мае показал самый слабый годовой рост с марта 2021 года, прибавив всего 4,0%.

Индекс доллара США нацелился на самое сильное двухнедельное падение с марта, поскольку инвесторы теперь полагают, что ФРС может быть близка к завершению цикла повышения ставок, тогда как другие центральные банки продолжат ужесточение политики.

"Доллар в последнее время по большей части консолидировался, но теперь, я думаю, он сформировал пик", — отметил Чендлер.

На прошлой неделе Резервный банк Австралии (РБА) и Банк Канады неожиданно повысили процентные ставки, тогда как вероятность того, что Банк Англии на следующей неделе повысит ставки на 50 базисных пунктов, оценивается в 20% после неожиданно сильных показателей роста заработных плат в Великобритании, вышедших во вторник.

Евро в последнее время восстанавливался с минимумов за 2,5 месяца, достигнутых в конце мая. На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,5%, по 1,0845.

Европейский центральный банк объявит решение по ключевой ставке в четверг. Широко ожидается, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, до 3,5%

Пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,6%, по 1,2686, после достижения максимума с апреля 2022 года на отметке 1,2691.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,6%, до 139,43. Во вторник пара достигала недельного максимума, несмотря на слабый отчет по инфляции в США. Ожидается, что Банк Японии на заседании в пятницу оставит свою крайне мягкую денежно-кредитную политику без изменений.

Между тем, пара доллар США/китайский юань достигла 7,1785, самого высокого уровня с конца ноября. На момент написания статьи пара торговалась по 7,152.

Народный банк Китая во вторник впервые за 10 месяцев принял решение понизить ставку по семидневным операциям обратного РЕПО. Широко ожидается, что в четверг он понизит стоимость среднесрочных заимствований.