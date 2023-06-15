МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут после падения днем ранее в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Индия скоро обгонит Китай по потреблению нефти, заявил глава МЭА

По состоянию на 8.36 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,48%, до 73,3 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,5%, до 68,61 доллара.

Днем ранее стоимость нефти марки Brent упала на 1,47%, марки WTI — на 1,28%.

Снижению цен способствовали данные о запасах этого вида сырья в США. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 9 июня увеличились сразу на 7,9 миллиона баррелей, или 1,7%, — до 467,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов — на 0,5 миллиона баррелей.

В то же время стратегические запасы снизились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, — до 351,7 миллиона баррелей, что стало минимумом с недели, завершившейся 26 августа 1983 года, когда он составлял 349 миллионов баррелей нефти. Запасы дистиллятов и бензина выросли за неделю сильнее ожиданий, а добыча осталась на уровне предыдущей недели в 12,4 миллиона баррелей в день.