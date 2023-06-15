МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут после падения днем ранее в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

Страны мира. Индия

Индия скоро обгонит Китай по потреблению нефти, заявил глава МЭА

По состоянию на 8.36 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,48%, до 73,3 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,5%, до 68,61 доллара.

Днем ранее стоимость нефти марки Brent упала на 1,47%, марки WTI — на 1,28%.

Снижению цен способствовали данные о запасах этого вида сырья в США. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 9 июня увеличились сразу на 7,9 миллиона баррелей, или 1,7%, — до 467,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов — на 0,5 миллиона баррелей.

В то же время стратегические запасы снизились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, — до 351,7 миллиона баррелей, что стало минимумом с недели, завершившейся 26 августа 1983 года, когда он составлял 349 миллионов баррелей нефти. Запасы дистиллятов и бензина выросли за неделю сильнее ожиданий, а добыча осталась на уровне предыдущей недели в 12,4 миллиона баррелей в день.