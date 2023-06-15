МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в четверг, свидетельствуют данные торгов. Евро дорожает к доллару в ожидании итогов июньского заседания ЕЦБ

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,74%, до 3252,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,19%, до 2062,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,17%, до 19828,92 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,4%, до 2608,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,19%, до 7175,3 пункта; японский индекс Nikkei 225 сократился на 0,05%, до 33485,49 пункта.

Рынки оценивали действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, ФРС по итогу заседания в среду ожидаемо сохранила учётную ставку на уровне 5-5,25% годовых после цикла из повышений на десяти заседаниях подряд. При этом регулятор допустил, что ставка может быть снова повышена до конца года. Следующее заседание Федрезерва пройдет 25-26 июля.

"Указание на повышение ставки в конце 2023 года может оказать давление на японский рынок, но акции, связанные с технологиями, вероятно, будут расти вслед за ростом акций высокотехнологичных компаний США", — сказали агентству Франс-Пресс представители Mizuho Securities.