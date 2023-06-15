МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг в Лондоне немного снизились. Как сообщает Reuters, укрепление доллара США и слабые экономические данные Китая компенсируют надежды на дальнейшее стимулирование экономики КНР, являющейся крупнейшим потребителем цветных металлов в мире.

Около 10.24 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,2%, до 8490 долларов за тонну.

Ожидания, что Китай введет дополнительные меры стимулирования экономики, оказывают поддержку ценам на этой неделе. Медь, используемая в строительном и электроэнергетическом секторе, в среду выросла в цене до 8528,5 доллара за тонну, максимума с 10 мая.

Экономика Китая в мае испытывала трудности: согласно опубликованным в четверг данным, промышленное производство и розничные продажи оказались хуже прогнозов.

"Восстановление экономики Китая выдохлось, судя по последним разочаровывающим данным, — отметила Эва Мэнтли, аналитик ING. — Прежде чем цены смогут продемонстрировать сильное долгосрочное восстановление, мы должны увидеть восстановление экономики крупнейшего потребителя цветных металлов".

Доллар США укрепляется в четверг после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого процентные ставки были оставлены без изменений. Между тем руководители центрального банка просигнализировали о дальнейшем увеличении стоимости заимствований позднее в этом году. Рост доллара делает металлы менее доступными для держателей иных валют.

Некоторую поддержку ценам на медь оказали данные по запасам на складах LME. Запасы на складах LME упали на 4725 метрических тонн и достигли самого низкого за месяц уровня 79 525 метрических тонн.

Широкомасштабное аннулирование варрантов ранее в июне свидетельствует о том, что большие объемы меди вскоре покинут склады LME.

Опасения, связанные с предложением меди на LME, привели к тому, что медь на физическом рынке торгуется с премией по сравнению с трехмесячными контрактами впервые за два месяца. Ранее она торговалась с дисконтом по сравнению с трехмесячными фьючерсами.

Медь торгуется между скользящими средними за 50 и 200 дней, которые расположены на 8495 долларов и 8388 долларов соответственно.

Алюминий на LME упал на 0,9%, до 2323,5 доллара за тонну, цинк потерял 1,3% и торговался по 2455 долларов за тонну, свинец же подорожал на 0,2%, до 2121 доллара, а олово выросло в цене на 1,6%, до 27 200 долларов.

Никель прибавил 0,4%, до 22 815 долларов за тонну, ранее поднявшись до максимума с 10 мая 23 045 долларов.