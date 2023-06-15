МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут, инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Глава AmCham назвал долю перешедших к россиянам американских компаний

По состоянию на 17.17 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,56%, до 34 171,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,3%, до 13 667,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 4 391,34 пункта.

ФРС по итогу заседания в среду ожидаемо сохранила учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых после цикла из повышений на десяти заседаниях подряд. Также центробанк улучшил прогнозы по безработице и росту ВВП на текущий год, при этом немного повысил ожидания по инфляции.

Регулятор также допустил, что ставка может быть снова повышена до конца года. По данным CME Group, 62% опрошенных аналитиков ждут повышения до 5,25-5,5% на заседании, которое пройдет 25-26 июля.

"Я не была удивлена паузой ФРС, как и тем, что они еще не закончили с повышением ставки. Я думаю, что существует некоторое скрытое инфляционное давление, и что ФРС должна действовать с учетом рисков, которые она видит", — цитирует агентство Блумберг главного экономиста Института Кролла Меган Грин (Megan Greene).

В четверг была опубликована экономическая статистика по стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июня, осталось на пересмотренном уровне предыдущей недели в 262 тысячи при ожидаемом снижении показателя. А объем промышленного производства в США в мае неожиданно сократился к апрелю — на 0,2%.