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https://1prime.ru/Financial_market/20230621/840890838.html
Российский рынок акций немного растет в начале торгов
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https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды немного повышается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск прибавлял 0,11% — до 2806,74... ПРАЙМ, 21.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды немного повышается, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск прибавлял 0,11% — до 2806,74 пункта, индекс РТС — 0,38%, до 1046,87 пункта.