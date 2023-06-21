МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды немного повышается, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 4,4 процента

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск прибавлял 0,11% — до 2806,74 пункта, индекс РТС — 0,38%, до 1046,87 пункта.