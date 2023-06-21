МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В среду котировки нефти восстанавливаются после 2-дневного падения. Как сообщает Reuters, ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и потенциальное сокращение запасов нефти в США отодвинули на второй план опасения относительно спроса в КНР.

В 06.11 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 23 цента, до 76,13 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 26 центов, до 71,45 доллара за баррель.

Срединный прогноз Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) предполагает более высокие процентные ставки в ближайшие месяцы, а также более устойчивую инфляцию в краткосрочной перспективе. Скорее всего, риторика председателя ФРС Джерома Пауэлла окажется жесткой в ходе его выступления с полугодовым докладом о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым делам Палаты представителей Конгресса, что подтвердит верность прогнозов FOMC, считают в ANZ Research.

Выступление Пауэлла состоится позднее в среду и, как ожидается, прольет свет на перспективы денежно-кредитной политики центрального банка США.

Два представителя ФРС и один экономист, готовящийся вступить в их ряды в Вашингтоне, во вторник отметили, что их целью является ослабление слишком сильной инфляции. Это позволит вернуть американскую экономику к устойчивому развитию и подстегнуть спрос на нефть.

Между тем ожидающееся сокращение запасов нефти в хранилищах США также оказывает поддержку рынку. Согласно среднему прогнозу пяти аналитиков, опрошенных Reuters, запасы нефти на неделе 10-16 июня снизились примерно на 400 000 баррелей.

Американский институт нефти (API) опубликует свои данные позднее в среду, а Минэнерго США — в четверг. Оба отчета выйдут на день позже в связи с государственным праздником в США, отмечавшимся в понедельник.

Неясные перспективы восстановления спроса в Китае ограничивают рост цен на нефть. Хотя аналитики надеются, что понижение базовой процентной ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) вскоре может укрепить спрос.

"Я думаю, что единственной причиной, по которой цены пока не могут продемонстрировать (устойчивый) рост, является отсутствие четких данных КНР. Впрочем, Пекин ввел ряд стимулирующих мер, которые, скорее всего, смогут оживить экономику и, соответственно, содействовать уверенному росту спроса во втором полугодии", — считает Клаудио Галимберти, директор исследовательского подразделения в Rystad Energy.

"Дальнейшие шаги ФРС тоже сложно предугадать, но, учитывая, что (в мае годовой рост инфляции) составил 4%, центральный банк США может позволить себе некоторое смягчение денежно-кредитной политики", — добавляет Галимберти.

Во вторник Народный банк Китая впервые за 10 месяцев снизил базовую процентную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) сроком на 5 лет на 10 базисных пунктов, что слабее ожиданий.

Понижение ставки LPR может укрепить спрос во второй половине года, отмечает Леон Ли, аналитик CMC Markets.

"Министерство торговли также планирует предпринять дополнительные шаги для стимулирования потребления, — говорит он. — Нельзя исключать вероятность очередного понижения процентных ставок во втором полугодии".