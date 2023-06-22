МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций не показывает серьезных изменений во второй половине четверга, следует из данных торгов на Московской бирже. ЦБ внес "СПБ биржу" в реестр операторов систем, выпускающих ЦФА

Индекс Мосбиржи к 15.20 мск символически снижается на 0,12%, до 2815,87 пункта. Долларовый индекс РТС в это же время растет на 0,1%, до 1058,77 пункта на фоне снижения курса доллара на 0,24%, до 83,78 рубля.

При этом августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,78%, до 75,75 доллара за баррель.

"В начале торгов российский рынок испытал резкую просадку, но ее быстро выкупили. Индекс Мосбиржи символически обновил дневную вершину, однако продолжить восходящее движение пока не удается, фондовый индикатор немного откатился от достигнутых максимумов. Восходящей динамике нашего рынка препятствует очередная волна укрепления рубля. Кроме того, мировые индексы сегодня умеренно снижаются, а в начале наших торгов нефтяные цены резко сдали позиции", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 15.20 мск снижаются акции "Аэрофлота" (-1,39%), "Русала" (-1,28%), En+ Group (-1,23%), "Самолета" (-1,13%) и акции "Новатэка" (-1,04%). Госдума расширила доступ для иностранцев к биржевым торгам валютой

В лидерах роста — акции ТМК (+4,23%), ДВМП (+3,75%), "Русснефти" (+3,06%), "Юнипро" (+2,58%), НМТП (+2,32%), "Совкомфлота" (+1,72%) и привилегированные акции "Транснефти" (+0,79%).

"Поддержку привилегированным акциям "Транснефти" оказало опровержение правительством Венгрии сообщений о планируемом запрете поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в рамках 11-го пакета санкций ЕС. Вместо этого, по данным Венгрии, запретить планируется поставки по северной ветке, которая на данный момент уже не используется", — отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"У нас наблюдается ощутимая устойчивость к негативным сигналам. Поэтому, если внешний фон серьезно не ухудшится, а рубль не ускорит подорожание, индекс Мосбиржи может предпринять попытку пробоя ближайшего сопротивления, которое находится на установленном вчера годовом максимуме 2822 пункта", — полагает Бабин.

По мнению Чернова, индекс Мосбиржи завершит торги четверга в рамках диапазона 2800-2850 пунктов, долларовый РТС закроет торги в диапазоне 1050-1075 пунктов.