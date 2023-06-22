МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут после трех торговых сессий снижения подряд, свидетельствуют данные торгов. США не могут "осилить" Китай, пишет СМИ

По состоянию на 17.30 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,02%, до 33 957,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,52%, до 13 572,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 4 371,25 пункта.

За предыдущие три торговые сессии Dow Jones снизился на 1,3%, NASDAQ — на 2%, S&P 500 — на 1,4%.

В среду американские рынки снизились на фоне выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в конгрессе. По его словам, практически все члены Комитета по открытым рынкам ФРС считают целесообразным к концу года повысить ставку.

"Инвесторы восприняли речь Пауэлла как в целом "ястребиную" и впоследствии продолжили сокращать риски", — сказал порталу MarketWatch старший инвестиционный аналитик XM Шаралампос Писсурос (Charalampos Pissouros).

В четверг рынки обратили внимание на статистику по стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 июня, сохранилось на уровне пересмотренного показателя прошлой недели в 264 тысячи, в то время как ожидалось его снижение. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в мае неожиданно увеличилось по сравнению с показателем апреля — на 0,2%, до 4,3 миллиона.