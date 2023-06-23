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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230623/840906741.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы падает почти на 1% — ниже 2800 пунктов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск терял... ПРАЙМ, 23.06.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы падает почти на 1% — ниже 2800 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск терял 0,83% — до 2792,35 пункта, индекс РТС — 0,75%, до 1048,30 пункта.