МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы падает почти на 1% — ниже 2800 пунктов, следует из данных Московской биржи. ЦБ внес "СПБ биржу" в реестр операторов систем, выпускающих ЦФА

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск терял 0,83% — до 2792,35 пункта, индекс РТС — 0,75%, до 1048,30 пункта.