МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Британский фунт снизился в пятницу, нацелившись на самое глубокое недельное падение более чем за месяц. Давление на него оказывает риск рецессии в Великобритании, после того как Банк Англии, реагируя на постоянство инфляции, повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, передает Reuters.

Многие инвесторы ожидали такого агрессивного повышения, но для других оно стало неожиданным.

Теперь рынки учитывают в котировках повышение ставки до пика 6% к концу года, где она должны будет оставаться еще шесть месяцев.

Вышедшие в пятницу результаты опроса показали, что настроения в британских компаниях находятся на самом низком уровне с начала 2000 года.

Пара фунт/доллар снижалась на 0,5%, до 1,2685, но потом немного восстановилась и на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,4%, по 1,2702. Тем не менее неделю она может закончить почти на 1% ниже, чем начинала.

"Риск рецессии теперь будет усиливаться, и это ограничит потенциал фунта, особенно на фоне сигналов главы ФРС Джерома Пауэлла о склонности к жесткой политике", — сказала аналитик City Index Филона Чинкотта.

Вместе с тем пара евро/фунт опустилась до 85,47 после выхода данных, неожиданно указавших на сокращение деловой активности в еврозоне, которые могут сдержать повышение ставок ЕЦБ.

Пара фунт/иена снизилась на 0,4%, до 181,6, ранее на этой неделе достигнув максимума с конца 2015 года.

Вышедшие в пятницу данные показали, что розничные продажи в Великобритании в мае неожиданно выросли благодаря дополнительному выходному дню в связи с коронаций короля Карла. В то же время отчет свидетельствует о том, что высокая инфляция оказывает давление на покупательную способность большинства потребителей.

Устойчивость британского рынка труда — это еще один фактор, не дающий покоя Банку Англии.

По словам аналитиков, многие потребители еще не почувствовали воздействия повышения процентных ставок, потому что большая доля домовладельцев в Великобритании обслуживает ипотечные кредиты по фиксированным ставкам.

Вышедшие в пятницу индексы менеджеров по снабжению показали признаки замедления роста британской экономики в июне на фоне высокой инфляции.

По словам главного экономиста S&P Global Market Intelligence Криса Уильямса, после краткосрочного весеннего роста импульс экономики ослаб, и эта тенденция, вероятно, продолжится в предстоящие месяцы.