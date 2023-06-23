МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Золото на физическом рынке в Индии на этой неделе торговалось с премией, так как снижение цен на внутреннем рынке поддержало спрос, передает Reuters. Между тем в других странах Азии спрос на золото был вялым.

Индийские дилеры на этой неделе предлагали золото с премией до 1,5 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На прошлой неделе золото в Индии торговалось с дисконтом в размере 2 доллара.

В пятницу цены на золото упали до минимума с 16 марта 58 096 рупий за 10 грамм, а затем выросли до примерно 58 300 рупий.

"После длительного затишья поток покупателей в ювелирных магазинах возрос. Розничные потребители совершают покупки", — отметил дилер из Мумбая.

В последние несколько недель производители ювелирных изделий занимали выжидательную позицию, однако некоторые из них на этой неделе начали совершать покупки, отметил дилер из Нью-Дели.

В Китае предложения дилеров находились в диапазоне от дисконта в 1 доллар до премии в 5 долларов к ценам на мировом рынке спот. На прошлой неделе золото в Китае можно было купить в диапазоне от дисконта в 1 доллар до премии в 6,50 доллара.

"Перед длительными выходными в Китае активность может замедлиться, но если цены продолжат снижаться, на мой взгляд, покупатели вернутся на рынок", — считает Джозеф Стефанс, директор MKS PAMP по трейдингу.

"Высокий спрос на золото в Китае, зафиксированный ранее в этом году, пошатнулся… Это ставит вопрос о том, были ли эти активные покупки — особенно ювелирных украшений из золота высокой пробы — лишь кратковременным покупательским всплеском после пандемии, который уже сошел на нет", — отметил независимый аналитик Росс Норман.

Как добавил Стефанс, в Гонконге золото продавалось наравне с мировыми ценами, а в Сингапуре — с премией в размере 0-3 доллара.

По словам Винсента Тая, менеджера по продажам сингапурской дилерской фирмы Silver Bullion, розничный спрос замедлился, даже несмотря на снижение цен, так как инвесторы заняли выжидательные позиции в надежде на дальнейший спад.

В Японии предложения варьировались в диапазоне от дисконта в 0,5 доллара до премии в 0,5 доллара к ценам на мировом рынке.