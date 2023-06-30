МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,78%, до 3207,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,21%, до 2051,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,2%, до 18972 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 0,5%, до 2562,7 пункта, японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,42%, до 33100,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сокращается на 0,02%, до 7193,8 пункта.

Американские биржи в четверг закрыли торги преимущественно ростом индексов на сильной внутренней статистике. Так, ВВП США в первом квартале 2023 года, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост американской экономики на 1,1%, вторая – на 1,3%.

"В настоящее время экономика США демонстрирует реальные признаки устойчивости", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова главного экономиста EY Грегори Дако (Gregory Daco). "Это заставляет многих справедливо усомниться в том, что давно прогнозируемая рецессия действительно неизбежна", — добавил эксперт.

Также инвесторы обратили внимание на статданные по Китаю. Так, индекс деловой активности PMI в промышленном секторе Китая в июне составил 49 пунктов после 48,8 пункта месяцем ранее, как и предполагал прогноз.