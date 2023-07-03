МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Котировки меди в понедельник растут, так как замедление активности в строительном секторе Китая усилило надежды на стимулирование экономики, сообщает Reuters. Кроме того, сокращение запасов говорит о более ограниченном предложении.

Около 09.24 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,32%, до 8331 доллара за тонну. На прошлой неделе котировки этого металла, используемого в электроэнергетическом и строительном секторах, упали к 4-недельному минимуму 8141 доллара за млн БТЕ.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая просигнализировал, что вторая по величине экономика мира утратила момент во 2-м квартале на фоне ослабления спроса.

"Промышленная активность Китая, судя по всему, замедлилась. На рынке надеются, что правительство внедрит дополнительные стимулирующие меры", — отметил один трейдер на рынке металлов. По его словам, объемы торгов, вероятно, будут низкими в преддверии праздника в США во вторник.

Запасы меди на складах LME с 6 июня снизились на 30%, до 69 700 тонн, что также оказало поддержку котировкам.

Объем отмененных варрантов, сигнализирующий о количестве металла, отгруженного для поставок, составляет 50% от совокупного объема запасов. Это говорит о том, что запасы меди на складах LME, вероятно, сократятся еще сильнее.

Ожидания сокращения запасов и большое количество варрантов на рынке меди спровоцировали опасения относительно доступности этого металла на LME. В результате медь на рынке спот торгуется с премией по сравнению с трехмесячными контрактами.

Сопротивление на рынке меди расположено около 8375, 8410 и 8425 долларов за тонну, там, где расположены скользящие средние за 50, 21 и 200 дней.

Значительное число варрантов на свинец и крупная длинная позиция по фьючерсам на этот металл вызвали сомнения в достаточности предложения на LME и привели к тому, что ближайшие контракты торгуются дороже фьючерсов с более поздними сроками поставки.

Премия, учитываемая в спот-ценах на свинец по сравнению с трехмесячными контрактами, составляла 44 доллара за тонну. Трехмесячные фьючерсы на свинец подешевели на 0,4%, до 2091 доллара за тонну.

В целом котировки промышленных металлов находятся под давлением на фоне укрепления доллара, которое делает деноминированные в американской валюте металлы более дорогими для держателей других валют.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий подешевели на 0,4%, до 2142 долларов за тонну, цинк снизился в цене на 0,9%, до 2366 долларов за тонну, олово подорожало на 0,5%, до 26 930 долларов за тонну, а никель упал в цене на 0,5%, до 20 415 долларов за тонну.