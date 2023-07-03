МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник снизился против доллара США, восстановившегося после обвала на прошлой неделе. Между тем трейдеры продолжают размышлять о том, как продолжение повышения процентных ставок Банком Англии отразится на британской валюте, передает Reuters.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,18%, по 1,2669. Пара выросла на 0,63% в пятницу после выхода отчета по инфляции, которая оказалась слабее ожиданий, что спровоцировало общее снижение доллара.

Пара евро/британский фунт торговалась почти без изменений, по 0,8594.

В первой половине года фунт вошел в число валют, показавших наибольший рост против доллара США. Фунт укрепился на 4,8%, благодаря ожиданиям более существенного, чем ранее предполагалось, повышения процентных ставок Банком Англии, и сохранения их на повышенном уровне на протяжении более длительного срока.

Теперь же аналитики начинают задумываться о том, не исчерпана ли поддержка, которую ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, оказывали британскому фунту.

"Перспективы фунта будут определяться в противоборстве двух факторов: относительно высокой доходности (гособлигаций) и слабых перспектив экономического роста", — отмечает Пол Робсон, валютный стратег-аналитик NatWest.

Ожидается, что фунт в ближайшие три года более высокая доходность будет обеспечивать фунту преимущество над евро, говорит Робсон, добавляя, что масштабы этой поддержки будут зависеть от побочного ущерба, который ее источник нанесет экономике Великобритании.

Стоимость заимствований для британского правительства, отражаемая доходностью двухлетних облигаций, в этом году подскочила. С начала года она выросла уже на 160 базисных пунктов, до 5,3%. Для сравнения, доходность двухлетних казначейских бумаг США с начала года повысилась на 53 базисных пункта, а немецких гособлигаций — на 56 базисных пунктов.

Заимствование средств на два года обходится правительству Великобритании дороже, чем правительствам Италии и Греции.

Рост доходности гособлигаций поддерживается ожиданиями в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии, который две недели назад повысил ставку на 50 базисных пунктов, до 5%. Также ожидается, что он вновь повысит ставку на своем заседании в начале августа.

Данные денежного рынка показывают, что ставки достигнут своего пика только в середине 2024 года, когда они могут вырасти до 6,20%.

Месяц назад ожидалось, что конечная ставка составит около 5,3% к концу этого года, а первое понижение ставки состоится спустя несколько месяцев. Но в настоящее время трейдеры ожидают, что понижение ставки не следует ожидать раньше августа следующего года.

"Скачок доходности британских облигаций вызвал рост британского фунта против других основных валют, на 5% против доллара США, а также на 13,5% против японской иены", — отмечает Майкл Хьюсон, аналитик CMC Markets.

"Пока финансовые рынки стараются определить, сколько повышений ставки можно ожидать, следующий вопрос — сколько времени она должна оставаться на текущем уровне и что случится, когда дефляция, которая уже наблюдается в данных PPI, начнет проявлять себя данных по базовой инфляции", — говорит он.

В июне резко упали оптовые закупочные цены, которые входят в индекс PPI, на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 24,3% в июне прошлого года.

Спекулятивные длинные позиции по фунту достигли самого большого уровня с апреля 2018 года, когда они находились на самом высоком уровне с 2014 года, то есть, за два года до референдума по Вrexit.

Согласно еженедельным данным CFTС, опубликованным в пятницу, длинные позиции по фунту у некоммерческих участников рынка составили 4,142 млрд долларов.

На фунт также влияет кризис у компании Thames Water, крупнейшего поставщика воды. Правительство рассматривает вопрос о том, чтобы взять компанию во временное управление, так как она не справляется с обслуживанием своего долга, достигшего 14 млрд фунтов (17,7 млрд долларов).