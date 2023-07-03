МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Европейские индексы к окончанию торгов сдали позиции и закрылись в минусе. Как сообщает Reuters, самые ощутимые потери среди бумаг сектора здравоохранения понесли акции AstraZeneca, которые нейтрализовали рост бумаг Generali и горнорудных фирм. Последние дорожали в надежде на дополнительные стимулы со стороны Китая.

Панъевропейский индекс STOXX 600, который ранее в ходе сессии набрал около 0,4%, к закрытию просел на 0,2%. Таким образом, первый день 2-го полугодия выдался для него неудачным.

Акции британской фармацевтической компании AstraZeneca упали на 8%. Для них сегодняшняя сессия стала худшей с марта 2020 года. Ранее аналитики заявили, что эффективность экспериментального препарата AstraZeneca от рака легких может быть не такой существенной, как ожидалось.

Субиндекс сектора здравоохранения опустился на 2%, возглавив падение среди секторов.

Между тем лидером роста стал субиндекс горнорудной отрасли, набравший 2,2%. Цены большинства металлов выросли в надежде на то, что власти Китая представят более значительный пакет экономических стимулов. Ранее вышли данные, из которых стало понятно, что промышленная активность в стране в июне замедлилась.

Бумаги Assicurazioni Generali поднялись к максимальной отметке за год: на момент написания обзора они прибавили 3,4%. Новости о том, что итальянский регулятор в страховой сфере разрешил инвестору Delfin увеличить его долю в страховщике до более чем 10%, породили ожидания того, что борьба инвесторов за контроль над компанией возобновится.

Данный шаг помог итальянскому ориентирному индексу FTSE MIB, в котором преобладают бумаги финансового сектора, подняться на 0,8%.

FTSE MIB вырос до максимальной отметки с 2008 года. Этот уровень он также достиг в пятницу.

Британский индекс "голубых фишек" FTSE 100 потерял 0,1%, в то время как ориентированный на внутренний рынок индекс FTSE 250 midcap вырос на 0,5%.

Индекс широкого рынка STOXX 600 в 1-м полугодии набрал 8,7%, в основном благодаря сильному росту, отмечавшемуся в начале 2023 года. Однако позднее это ралли выдохлось: на настрое негативно сказались слабое экономическое восстановление в Китае и признаки замедления роста в еврозоне.