МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Нефтяные цены во вторник растут, так как на рынках оценивают перспективы сокращения предложения Саудовской Аравии и России в августе в условиях неопределенных перспектив мировой экономики, сообщает Reuters.

Около 08.05 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 32 цента, или 0,42%, до 75,73 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 32 цента, или 0,45%, до 70,96 доллара за баррель.

В понедельник Саудовская Аравия заявила, что продлит дополнительное сокращение добычи в объеме 1 млн баррелей в день до конца августа. Россия и Алжир также объявили о добровольном сокращении добычи в августе, на 500 000 и 20 000 баррелей в день соответственно.

В результате совокупное сокращение добычи ОПЕК+ может достичь 5,36 млн баррелей в день по сравнению с уровнями августа 2022 года или даже больше, так как некоторые страны добывают меньше установленных квот, отметил Тамаш Варга, аналитик PVM.

В понедельник нефтяные цены снизились примерно на 1% на фоне мрачных перспектив экономики.

Активность в производственном секторе США в июне снизилась, достигнув уровней, которые в последний раз наблюдались, когда экономика переживала первую волну пандемии COVID-19 в мае 2020 года.

Неопределенность относительно перспектив мировой экономики, вероятно, затмит усилия ОПЕК+ по сокращению добычи, отмечают аналитики.

Наряду с ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок и опасениями относительно начала рецессии в США вслед за Евросоюзом эта неопределенность продолжит оказывать давление на рынки, отмечают аналитики Eurasia Group.

Несмотря на усилия Саудовской Аравии и России "цены на нефть, возможно, уже не смогут превысить 90 долларов за баррель и, вероятно, будут консолидироваться в диапазоне 65-70 долларов за баррель", — отметил Наим Аслам из Zaye Capital Markets.

Рынки в США во вторник будут закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.