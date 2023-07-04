МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Пара доллар США/иена вновь упала во вторник на фоне признаков возможности интервенций властей Японии на валютном рынке, передает Reuters. В целом же торги на рынки проходили спокойно ввиду выходных в США.

По состоянию на 13.40 по Гринвичу доллар США снизился против иены на 0,28%, до 144,26, после роста на 0,27% в понедельник.

Тем не менее пара недалеко ушла от достигнутого на прошлой неделе максимума за восемь месяцев 145,07. Тогда министр финансов Японии Сюнъити Судзуки предупредил рынки о нежелательности избыточных продаж японской валюты.

Активность в ходе торгов была относительно сдержанной, поскольку в США рынки закрыты в связи с празднованием Дня независимости. Инвесторы ждут выхода в пятницу отчета по рабочим местам вне сельского хозяйства США, который может повлиять на решение Федеральной резервной системы по процентной ставке.

Пара евро/доллар США торговалась со снижением на 0,15%, по 1,089, а пара британский фунт/доллар США выросла на 0,28%, по 1,273.

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты против других основных валют, почти на изменился и находился на уровне 102,95.

"Похоже, что каждая неделя будет приносить что-то новое, и на этой неделе мы ждем выхода данных по рабочим местам в США", — отмечает Элвин Тан, валютный стратег-аналитик RBC Capital Markets.

Во вторник Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку на без изменений, на уровне 4,10%, заявив, что ему требуется дополнительное время для оценки ранее принятых мер. Вместе с тем центральный банк предупредил, что для борьбы с инфляцией может потребоваться дальнейшее ужесточение условий финансирования.

Это вызвало падение австралийского доллара, однако в 13.40 по Гринвичу он уже торговался с повышением на 0,34%, по 0,669 доллара США.

Рынки в основном ожидали, что РБА оставит в силе параметры денежно-кредитной политики. В мае инфляция в Австралии замедлилась немного сильнее ожиданий. При этом котировки рынка фьючерсов предполагают, что в текущем цикле ужесточения РБА поднимет ключевую ставку как минимум еще один раз.

РБА сделал паузу после активного повышения процентных ставок в мире в июне. Семь из девяти центральных банков, отвечающих за 10 наиболее активно торгуемых валют, которые встретились, в июне повысили ставки, а два банка оставили их без изменений. На это указывают данные Reuters.

Инвесторы также следят за сигналами о вероятных валютных интервенциях властей Японии.

Ранее во вторник ответственный за валютную политику заместитель министра финансов Японии Масато Канда заявил, что власти страны почти каждый день тесно общаются с министром финансов США Джанет Йеллен и чиновниками других стран, обсуждая валютные курсы и финансовые рынки в целом.

Токио прибег к покупкам иены в сентябре, впервые с 1998 года, после того как обещание Банка Японии сохранить крайне мягкую денежно-кредитную политику так долго, как это потребуется, привело к росту пары доллар/иена до 145. В октябре власти вновь провели интервенцию после того, как иена упала до 32-летнего минимума 151,94.

"Банк Японии все еще не готов отказаться от политики управления кривой доходности гособлигаций (YCC), и это будет укреплять доллар США", — говорит Тан.

Он полагает, что доллар превысит отметку 150 иен, что делает "проведение интервенции более вероятным, чем воздержание от нее".