МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне вырос на 32,4% по сравнению с июнем предыдущего года и составил 97,3 триллиона рублей, следует из данных на сайте торговой площадки. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом

Объем торгов на фондовом рынке в июне удвоился, достигнув 3,07 триллиона рублей. Объем торгов на денежном рынке вырос на 27,7%, до 61,7 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями по сравнению с показателями июня прошлого года вырос более чем в 2 раза, до 1,893 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов также удвоился, достигнув 90,1 миллиарда.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,802 триллиона рублей, увеличившись на 89,8%. В июне на фондовом рынке Московской биржи было размещено 68 облигационных займов на общую сумму 2,283 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,783 триллиона рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 29,8% и составил 6,9 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 327,4 миллиарда рублей, увеличившись на 29,9%.

"Объем торгов на валютном рынке вырос на 34% и составил 23,8 триллиона рублей (17,8 триллиона рублей в июне 2022 года). Объем торгов инструментами спот увеличился на 12,9% и достиг 8,4 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 15,4 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,13 триллиона рублей по сравнению с 846,8 миллиарда рублей в июне 2022 года", — также говорится в сообщении.