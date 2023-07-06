МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг немного сбавил темпы роста, уже находится ниже почти полуторагодовых максимумов, обновленных в течение сессии на фоне сильного падения рубля, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Греф считает, что курс рубля сейчас не на оптимальных уровнях

Рублёвый индекс Мосбиржи к 14.48 мск повышается на 0,85%, до 2828,71 пункта, долларовый РТС — на 0,49%, до 974,09 пункта.

Ранее в четверг индекс Мосбиржи обновил максимум с февраля прошлого года, подскочив до 2837,49 пункта.

РЫНОК ПОВЫШАЕТСЯ

Российский рынок акций в четверг прибавляет на фоне нового сильного ослабления рубля.

"Индекс Мосбиржи обновил локальный максимум на фоне ослабления рубля, которое положительно для экспортеров", — комментирует Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Однако затем доллар растерял большую часть утреннего роста к рублю, и это обусловило сползание и рублевых цен российских акций. Спасательный круг для рубля: кто и как выведет его из пике

"Валютный фактор является ключевым для динамики индекса Мосбиржи. Рубль испытал очередную волну ослабления, способствуя росту нашего рынка, но затем резко укрепился, вызвав откат индекса Мосбиржи от достигнутых вершин", — поясняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 14.48 мск повышалась на 0,25% до 76,84 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) терял 0,3%, до 103 пунктов, сигнализируя о глобальном спросе на рисковые активы.

В лидерах роста цены на Московской бирже – бумаги "Русагро" (+3,1%), "Новатэка" (+3,1%), ТМК (+2%), "Норникеля" (+1,9%), "Лукойла" (+1,2%).

После дивидендной отсечки падают акции "Башнефти" (-12,5% обычка и —14% префы), также по этому поводу в минусе бумаги ЛСР (-11,5%). Падают бумаги Qiwi (-1,5%), "Русгидро" (-1,3%), "Магнита" (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи удерживается выше 2800 пунктов, но в ближайшие дни будет ощущать давление от дивидендных отсечек, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Финансовые эксперты ждут отката курса доллара после локального пика

"Долларовый РТС держит курс на минимум апреля текущего года 945 пунктов, скорое достижение которого выглядит высоковероятным на фоне девальвации рубля", — добавляет она.

Индекс Мосбиржи немного превысил отметку 2835 пунктов, которая выступает сильным сопротивлением, так как до этого уровня российский рынок сильно отскакивал после серьезного обвала в конце февраля 2022 года и последующего месячного отсутствия торгов, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Затем началось продолжительное снижение индекса Мосбиржи, поэтому теперь ему будет трудно преодолеть указанное техническое препятствие (2835 пунктов), по крайней мере с первого раза", — оценивает он.