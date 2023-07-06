МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг упали до недельного минимума, так как более позитивные, чем ожидалось, данные по числу рабочих мест в частном секторе свидетельствовали о силе рынка труда США. Этот отчет подстегнул ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 13.32 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,4%, до 1910,69 доллара за унцию, а фьючерсы на золото на COMEX упали на 0,5%, до 1917,10 доллара.

Число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло больше, чем ожидалось, а значит, рынок труда сохраняет свою силу, несмотря на усиливающиеся риски рецессии в условиях повышения процентных ставок.

Доходность 2-летних казначейских облигаций США достигла максимума с июня 2007 года после выхода данных по занятости, а доллар компенсировал ранее потерянные позиции.

"Ослабление котировок золота является отражением ожиданий того, что ФРС скорее всего повысит процентные ставки на заседании в июле", — сказал Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

"Мы наблюдаем сокращение числа вторичных заявок на пособие по безработице, а показатель числа рабочих мест в частном секторе, рассчитываемый ADP, оказался выше ожиданий. Вследствие этого доходность выросла, а давление на рынок золота возросло", — добавил он.

При этом число первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе продемонстрировало умеренное увеличение, что свидетельствует лишь о постепенном смягчении условий на рынке труда США.

Президент ФРС-Даллас Лори Логан заявила, что в июне были основания для повышения процентных ставок. Прозвучавшие в четверг комментарии Логан подтвердили, что она считает необходимым дальнейшее увеличение стоимости заимствований для охлаждения экономики.

Инвесторы видят почти 95%-ю вероятность повышения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в июле, согласно индикатору Fedwatch от CME. Более высокие процентные ставки негативно отражаются на привлекательности золота.

В центре внимания рынка находится публикация ежемесячного отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которая состоится в пятницу.

Серебро подешевело на 1,1%, до 22,86 доллара за унцию, платина потеряла 1,6% и торговалась по 900,97 доллара, а палладий упал в цене на 0,6%, до 1252,27 доллара.