МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Золото в пятницу утром несколько дорожает на фоне удешевления доллара и перед выходом статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Рынок золота вырос в 2,8 раза на Мосбирже с января по июнь

По состоянию на 8.16 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,05 доллара, или на 0,21%, — до 1 919,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,12% — до 22,918 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 103,06 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Важным событием недели на рынке при этом остается статистика по безработице в США за июнь. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в отчетном месяце снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам о монетарной политике ФРС, так как это влияет на курс доллара. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар.