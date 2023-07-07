МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в США в четверг упали примерно на 2%, до недельного минимума, на фоне рекордных темпов добычи и прогнозов ослабления спроса в следующие две недели, передает Reuters.

Объемы поставок природного газа на экспортные СПГ-терминалы США растут на прогнозах погоды, предполагающих, что температуры воздуха в континентальных штатах будут оставаться выше нормы до конца июля.

В Техасе потребление электроэнергии на следующей неделе может достичь новых рекордных максимумов на фоне жаркой погоды, согласно данным Совета по электроснабжению Техаса (ERCOT).

На фоне очень жаркой погоды возрастает использование кондиционеров воздуха, что способствует повышению спроса на природный газ со стороны электростанций, в особенности, в Техасе, где значительная часть электрогенерации осуществляется за счет газа.

Августовские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили торги в четверг понижением на 4,8 цента, или 1,8%, до 2,609 доллара за млн БТЕ. Это самый низкий уровень закрытия с 28 июня.

Ближайшие фьючерсы на природный газ снизились по итогам третьего торгового дня подряд впервые с конца мая.

Недостаточно сильная динамика фьючерсов на природный газ в последние недели способствовала снижению исторической или же 30-дневной волатильности до 60%, самого низкого уровня с апреля 2022 года.

За истекший период 2023 года историческая волатильность в среднем составляет 86% против рекордного максимума 92,8%, достигнутого в 2022 году, и пятилетнего среднего значения 57,9%.

По данным Refinitiv, среднее производство газа в континентальных штатах США за истекший период июля составило около 101,9 млрд кубических футов в день против 100,9 млрд кубических футов в день в июне.

Согласно прогнозу Refinitiv, спрос на американский СПГ, включая экспорт, увеличится с 103,0 млрд кубических футов на этой неделе до 103,3 млрд кубических футов на следующей неделе на фоне более жаркой погоды.

За истекший период июля поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США выросли в среднем до 13,2 млрд кубических футов в день против 11,5 млрд кубических футов в день в июне.