МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Стоимость доллара к евро незначительно растет после того, как экономическая статистика по Германии оказалась хуже ожиданий, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара на Московской бирже снижается до 92,13 рубля

По состоянию на 12.32 мск курс евро к доллару снижался до 1,0873 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0887 доллара. Курс доллара к иене снижался до 143,03 иены со 144,06 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 103,08 пункта.

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае снизился на 0,2% в месячном выражении после роста на 0,3% в апреле к марту. При этом аналитики полагали, что показатель не изменился в месячном выражении. В годовом выражении промпроизводство в стране в мае выросло на 0,7%. Месяцем ранее был зафиксирован рост на 1,7%.

Позднее в пятницу трейдеры ожидают публикацию статистики по безработице в США за июнь. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в отчетном месяце снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.

Данные по рынку труда учитываются Федеральной резервной системой США в решении по учетной ставке. Согласно CME Group, 89,9% аналитиков ждут, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Повышение учетной ставки, как правило, приводит к укреплению национальной валюты.