Курс доллара слабо растет к евро после ухудшения статистики по Германии
МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Стоимость доллара к евро незначительно растет после того, как экономическая статистика по Германии оказалась хуже ожиданий, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.32 мск курс евро к доллару снижался до 1,0873 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0887 доллара. Курс доллара к иене снижался до 143,03 иены со 144,06 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 103,08 пункта.
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае снизился на 0,2% в месячном выражении после роста на 0,3% в апреле к марту. При этом аналитики полагали, что показатель не изменился в месячном выражении. В годовом выражении промпроизводство в стране в мае выросло на 0,7%. Месяцем ранее был зафиксирован рост на 1,7%.
Позднее в пятницу трейдеры ожидают публикацию статистики по безработице в США за июнь. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в отчетном месяце снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.
Данные по рынку труда учитываются Федеральной резервной системой США в решении по учетной ставке. Согласно CME Group, 89,9% аналитиков ждут, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Повышение учетной ставки, как правило, приводит к укреплению национальной валюты.
https://1prime.ru/Financial_market/20230707/841026536.html