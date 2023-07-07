МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу немного повышается, продолжая торговаться в районе полуторагодового максимума и не обновляя его, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.07 мск повышался на 0,52%, до 2828,71 пункта, долларовый РТС — на 0,18%, до 972,74 пункта. "СПБ Биржа" запустит торги гонконгскими биржевыми инвестиционными фондами

РЫНОК В ЛЕГКОМ ПЛЮСЕ

Российский рынок акций в пятницу немного прибавляет, не решаясь на обновление полуторагодового максимума.

"Российский рынок в начале сессии совершил несколько разнонаправленных движений, но затем перешел к повышению. Правда, оно не выглядит уверенным, тем более недалеко находится сильное сопротивление в виде почти 17-месячной вершины индекса Мосбиржи — 2837 пунктов. Препятствием для более устойчивой восходящей динамики может выступать и фактор пятницы. Многие опасаются реализации каких-либо рисков на выходных, поэтому воздерживаются от покупок акций или сокращают в них позиции", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В лидерах роста цены на Московской бирже в основную сессию – бумаги ЛСР (+2,8%), "Новатэка" (+1,6%), "Эталона" (+2,7%), НЛМК (+1,3%), "Лукойла" (+1,6%). Падают бумаги "Сегежи" (-2%), НМТП (-2%), "Яндекса" (-1,7%), ЦИАНа (-1,7%). Мосбиржа планирует получить лицензию ФСБ на работу с криптографией

ПРОГНОЗЫ

Если риски в течение выходных не реализуются, а в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, индекс Мосбиржи может еще раз попытаться преодолеть отметку 2837 пунктов, полагает Бабин.

"Правда, из-за сильного влияния на фондовый индикатор валютного фактора, рубль не должен слишком быстро укрепляться", — добавляет он.

Индекс Мосбиржи на неделе обновил годовой максимум на уровне 2837,49 пункта, напоминает Евгений Линчик из УК "Первая".

"Таким образом, подтвердился среднесрочный восходящий тренд. Топливом для роста остаются ранее полученные дивиденды, а также привлекательные цены российских акций. Также на этой неделе произошли дивидендные отсечки по целому ряду бумаг: "Роснефти", "Татнефти", "Фосагро", "Русгидро", "Газпром нефти". Часть из этих дивидендов также будет реинвестирована в рынок", — рассчитывает он.