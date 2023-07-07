МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы вновь обновила свой исторический рекорд, подобравшись к 59 тысячам рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Продажи бензина на бирже в России снизились, а дизеля выросли

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в пятницу на 0,16%, до 58 912 рублей за тонну. Цена марки продолжила рост после того, как во вторник обновила рекорд осени 2021 года. Марка в июне-июле обновила уже несколько рекордов.

Помимо этого, стоимость марки Аи-95 увеличилась на 0,58%, до 65 999 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,38%, его стоимость составила 51 939 рублей за тонну. Также подорожал мазут — на 1,43%, до 18 247 рублей. Авиакеросин прибавил в цене 0,41%, его цена выросла до 65 456 рублей за тонну.

Подешевели по итогам торгов в пятницу только сжиженные углеводородные газы (СУГи) — 1,19%, до 22 046 рублей.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили свои исторические рекорды. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба выступили с рекомендациями, а потом и требованием нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже.

В конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак дал поручения проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями, обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.