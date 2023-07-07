С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Объем размещения облигаций на платформе "Финуслуги" может достичь 100 миллиардов рублей в год через 3-5 лет, рассказал управляющий директор проекта Игорь Алутин. Облигации: что это такое, как выбрать и сколько можно на них заработать

"Мы предполагаем, что через 3-5 лет это будет объем до 100 миллиардов или от 100 миллиардов в рамках размещений (облигаций — ред.)… Мы ожидаем, что регионы могут привлекать от 100 миллиардов ежегодно на данном инструменте", — сказал управляющий директор "Финуслуг".

Он отметил, что размещения не будут ограничиваться лишь регионами России, однако платформа сфокусировала внимание на них ввиду их высокой надёжности. "Любых (эмитентов — ред.). Мы почему пошли именно по регионам, потому что в первую очередь это надёжность. Москва — это ААА, Калининград тоже достаточно надежный регион", — объяснил Алутин.

Он также напомнил, что на данный момент на платформе размещены облигации регионов России на 2,8 миллиарда рублей — 2 миллиарда разместила Москва и 800 миллионов Калининград, а также заявил, что ожидает присоединения к платформе новых регионов.

"Финуслуги" — финансовый маркетплейс, созданный Московской биржей по инициативе Банка России.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.